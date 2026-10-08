СМИ узнали состав украинской делегации, направляющейся в США

Украинская делегация 9 октября прибудет в США для обсуждения следующего этапа мирных переговоров, а в ее состав вошел, в частности, глава ОПУ Кирилл Буданов.

Об этом LIGA.net сообщил источник, близкий к переговорному процессу, пишет "Европейская правда".

Помимо Буданова, в состав делегации вошли его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Одним из главных вопросов визита станет подготовка к новому раунду трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. В ходе визита украинская делегация обсудит предварительное согласование дальнейших дипломатических шагов.

Дата и место трехсторонних переговоров пока неизвестны.

В четверг президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров является "недостижимым".