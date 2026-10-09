СМИ: посланцы Трампа могут посетить Москву с новыми идеями для мира
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда".
Визит может состояться после встреч в пятницу в Майами с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками, на которых должны быть представлены "новые идеи и предложения" по выходу из тупика в российско-украинской войне.
"По словам источника, знакомого с ситуацией, Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в конце этого месяца для проведения дальнейших переговоров с Путиным", – пишет Axios.
Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев в начале сентября. С тех пор они работают с россиянами и украинцами над обновленной мирной инициативой.
В четверг Зеленский сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.
Он сообщил, что к украинской переговорной группе присоединятся европейские партнеры.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров является "недостижимым".