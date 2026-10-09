В Германии раскритиковали экс-канцлера за празднование дня рождения Путина

Немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за то, что он вместе с Владимиром Путиным отпраздновал его день рождения в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт назвала визит Шредера в Москву "позором" и "предательством Европы".

"Позор для Германии. Предательство Европы. Медвежья услуга миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого", – написала депутат от партии "Союз 90/Зеленые".

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по вопросам обороны Европейского парламента, назвала экс-канцлера "самым наглым пенсионером Германии". Депутат отметила, что экс-канцлер не появляется на заседаниях следственных комиссий из-за состояния здоровья, но в то же время находит силы на поездки в Россию.

"Слишком болен для следственных комиссий (очень серьёзное выгорание), но сил хватает на хорошо оплачиваемые должности в России и на празднование дня рождения дома у военного преступника Путина. Непревзойденный позор", – отметила Штрак-Циммерманн.

Депутат Европарламента от партии ХДС Деннис Радтке также отметил, что Шредер "достаточно здоров для Москвы, Путина и свежей партии рублей".

"Чудодейственное исцеление "а-ля Распутин" в случае с Герхардом Шредером", – заявил Радтке.

Напомним, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. 7 октября бывший канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве и посетил один из магазинов сети гипермаркетов Globus в России, где недавно занял должность.

Стоит отметить, что ряд политиков и экономистов Германии раскритиковали назначение Шредера на одну из руководящих должностей в сети гипермаркетов Globus в России.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и на протяжении многих лет подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. В частности, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на её агрессию против Украины.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин предложил Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.