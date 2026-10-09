Фінляндія з березня наступного року запроваджує іспит на громадянство

Фінляндія запровадить тест на знання основ громадянства з початку березня наступного року.

Про це повідомили у фінській імміграційній службі, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Свої знання можна підтвердити, склавши тест на знання основ громадянства або отримавши атестат про середню освіту чи вищу освіту у Фінляндії фінською або шведською мовою.

Реформа набуде чинності з початку березня наступного року. Вона стосується заявників віком від 18 до 64 років. Фінська імміграційна служба відповідає за впровадження та проведення тесту на знання основ громадянства.

"Процедура отримання громадянства кілька разів посилювалася протягом цього терміну повноважень, і запровадження тесту на знання основ громадянства є завершальним етапом цієї реформи. Раніше вже вносилися зміни, наприклад, до положень щодо терміну проживання та вимог до доходів", – зазначив генеральний директор Фінської імміграційної служби Ілкка Хаахтела.

Тест на знання основ громадянства – це тест із вибором відповідей.

Наразі робоча група, до складу якої входять експерти з Гельсінського університету, готує навчальні матеріали та зміст тесту на громадянство. Тест буде складатися з питань з варіантами відповідей.

У тесті будуть питання, зокрема, щодо основних законодавчих актів фінського суспільства, основних прав і прав людини, рівності, гендерної рівності, а також історії та культури Фінляндії.

Фінська імміграційна служба опублікує на своєму веб-сайті навчальні матеріали для підготовки до іспиту.

Серед інших країн Північної Європи іспит на громадянство вже застосовується у Швеції, Данії та Норвегії.

Нагадаємо, у травні правитель РФ підписав указ про можливість для мешканців Придністров’я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою.

У Кишиневі після цього наголосили, що такі російські пропозиції мають свої ризики – зокрема, з набуттям російського громадянства придністровці ризикують отримати повістку та опинитись на війні.