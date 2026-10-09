Финляндия с марта следующего года вводит экзамен на гражданство

Финляндия введет тест на знание основ гражданства с начала марта следующего года.

Об этом сообщили в финской иммиграционной службе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Свои знания можно подтвердить, сдав тест на знание основ гражданства или получив аттестат о среднем или высшем образовании в Финляндии на финском или шведском языке.

Реформа вступит в силу с начала марта следующего года. Она касается заявителей в возрасте от 18 до 64 лет. Финская иммиграционная служба отвечает за внедрение и проведение теста на знание основ гражданства.

"Процедура получения гражданства несколько раз ужесточалась в течение этого срока полномочий, и введение теста на знание основ гражданства является завершающим этапом этой реформы. Ранее уже вносились изменения, например, в положения, касающиеся срока проживания и требований к доходам", – отметил генеральный директор Финской иммиграционной службы Илкка Хаахтела.

Тест на знание основ гражданства – это тест с выбором ответов.

В настоящее время рабочая группа, в состав которой входят эксперты из Хельсинкского университета, готовит учебные материалы и содержание теста на гражданство. Тест будет состоять из вопросов с вариантами ответов.

В тесте будут вопросы, в частности, об основных законодательных актах финского общества, основных правах и правах человека, равенстве, гендерном равенстве, а также об истории и культуре Финляндии.

Финская иммиграционная служба опубликует на своем веб-сайте учебные материалы для подготовки к экзамену.

Среди других стран Северной Европы экзамен на гражданство уже проводится в Швеции, Дании и Норвегии.

Напомним, в мае правитель РФ подписал указ о возможности для жителей Приднестровья получать российское гражданство по упрощённой процедуре.

В Кишиневе после этого подчеркнули, что такие российские предложения сопряжены с рисками – в частности, с получением российского гражданства приднестровцы рискуют получить повестку и оказаться на войне.