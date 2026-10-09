МЗС Литви оновило рекомендації щодо поїздок до РФ: попереджає про можливу чуму

Міністерство закордонних справ Литви оновило рекомендації щодо поїздок до Росії, доповнивши їх попередженням про можливі випадки легеневої чуми в Іркутській області та удари України по об’єктах на території РФ.

Відповідь литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Рівень попередження не змінюється – громадянам Литви, як і раніше, рекомендується не їздити до цієї країни, а тим, хто там перебуває, рекомендують негайно виїхати.

"Текст рекомендації доповнено двома новими пунктами – не їздити до Іркутська та Іркутської області, де, можливо, фіксувалися випадки легеневої чуми, та бути обережними через удари України у відповідь по Росії, уникати територій поблизу нафтопереробних заводів та інших великих промислових об’єктів", – зазначено у відповіді литовського МЗС.

Нагадаємо, у четвер Єврокомісія втретє за тиждень закликала Росію надати інформацію про спалах чуми в Сибіру.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що смерть російської співробітниці лабораторії, яка займається дослідженням чуми, судячи з усього, не пов’язана з біологічною зброєю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.