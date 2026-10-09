МИД Литвы обновил рекомендации по поездкам в РФ: предупреждает о возможной чуме

Министерство иностранных дел Литвы обновило рекомендации по поездкам в Россию, дополнив их предупреждением о возможных случаях легочной чумы в Иркутской области и ударах Украины по объектам на территории РФ.

Ответ литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Уровень предупреждения не меняется – гражданам Литвы, как и ранее, рекомендуется не ездить в эту страну, а тем, кто там находится, рекомендуют немедленно выехать.

"Текст рекомендации дополнен двумя новыми пунктами – не ездить в Иркутск и Иркутскую область, где, возможно, фиксировались случаи легочной чумы, и проявлять осторожность из-за ответных ударов Украины по России, избегать территорий вблизи нефтеперерабатывающих заводов и других крупных промышленных объектов", – отмечается в ответе литовского МИД.

Напомним, в четверг Еврокомиссия в третий раз за неделю призвала Россию предоставить информацию о вспышке чумы в Сибири.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что смерть российской сотрудницы лаборатории, занимающейся исследованием чумы, судя по всему, не связана с биологическим оружием.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.