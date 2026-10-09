Латвія відреагувала на затримання своїх громадян за проникнення на авіабазу у Британії

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) співпрацює з британськими партнерами та надає їм необхідну підтримку у розслідуванні справи щодо незаконного проникнення громадян Латвії на базу Королівських ВПС у Кембриджширі.

Заяву латвійської спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Оскільки розслідування проводять британські органи, служба утрималася від додаткових коментарів.

Наразі у VDD не ведеться кримінальне провадження щодо конкретних осіб.

При цьому служба зазначила, що затримані вже кілька років постійно проживають у Великій Британії.

У четвер стало відомо, що двох громадян Латвії затримали за підозрою у незаконному проникненні на базу Королівських ВПС у графстві Кембриджшир.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.