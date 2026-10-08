У Британії двох громадян Латвії затримали за проникнення на авіабазу

У Британії двох громадян Латвії затримали за підозрою у незаконному проникненні на базу Королівських ВПС у графстві Кембриджшир.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Поліція Міністерства оборони, яка здійснювала патрулювання на базі Королівських ВПС "Молсворт", у середу ввечері зауважила покинутий автомобіль, після чого було виявлено пролом в огорожі об’єкта..

Чоловіків, віком 36 та 32 роки, затримали близько 2 години ночі у четвер. Обидва є громадянами Латвії і наразі проживають у Великій Британії.

Спочатку їх затримали за підозрою у незаконному проникненні на заборонену територію та умисному пошкодженні майна, після чого доставили до поліцейського відділку графства Кембриджшир.

Згодом обох чоловіків було затримано ще раз за підозрою у скоєнні злочину відповідно до розділу 4 Закону про національну безпеку 2023 року, а саме – проникнення на заборонену територію з метою, що завдає шкоди Великій Британії. Наразі обидва чоловіки перебувають під вартою в поліції.

Гелен Фланаган, керівниця лондонського підрозділу поліції з боротьби з тероризмом, який очолює розслідування, заявила, що наразі немає підстав пов’язувати цей інцидент із подіями, які відбулися минулого тижня на базі Королівських повітряних сил у Фейрфорді.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази "Фейрфорд", де наприкінці вересня сталась спроба теракту.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати вивели всі свої бомбардувальники з бази "Фейрфорд" у Британії через "певні загрози" для військового об’єкта.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.