Латвия отреагировала на задержание ее граждан за проникновение на авиабазу в Британии

Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) сотрудничает с британскими партнерами и оказывает им необходимую поддержку в расследовании дела о незаконном проникновении граждан Латвии на базу Королевских ВВС в Кембриджшире.

Заявление латвийской спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Поскольку расследование ведут британские органы, служба воздержалась от дополнительных комментариев.

В настоящее время в VDD не ведется уголовное производство в отношении конкретных лиц.

При этом служба отметила, что задержанные уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании.

В четверг стало известно, что двух граждан Латвии задержали по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских ВВС в графстве Кембриджшир.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.