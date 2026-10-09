У Мекленбурзі-Передній Померанії три партії рухаються до коаліції без "АдН"

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Ліва партія та "Зелені" у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія хочуть розпочати коаліційні переговори після успішних попередніх консультацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Мета переговорів – створити коаліцію, "що грунтуватиметься на надійності, стабільності та довірі". "Зелені" мають офіційно ухвалити рішення про початок коаліційних переговорів у суботу на позачерговому малому з’їзді партії в Ростоку. Керівні органи СДПН і Лівої партії зберуться в п’ятницю ввечері.

Під час попередніх консультацій партії вже узгодили низку ключових заходів. Зокрема, вони домовилися зберегти безоплатне відвідування дитячих садків, а також розширити можливості участі громадян у прийнятті рішень. Крім того, сторони погодилися створити парламентську слідчу комісію для розслідування діяльності правоекстремістських мереж.

Після виборів попередні партнери по коаліції – СДПН і "Ліві" – втратили власну більшість у земельному парламенті, тому їм потрібні "Зелені" як третій партнер.

Четвертою політичною силою до парламенту землі пройшла ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Якщо коаліцію вдасться сформувати, вона стане єдиною опозиційною партією в парламенті. СДПН, Ліва партія та "Зелені" виключають будь-яку співпрацю з "АдН".

На виборах до земельного парламенту 20 вересня перемогла "АдН", випередивши СДПН. Ультраправа партія здобула 38,2% голосів, тоді як соціал-демократи на чолі з прем’єр-міністеркою землі Мануелою Швезіг отримали 35,5%.

Партія ХДС Фрідріха Мерца вперше у своїй історії не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, отримавши лише 4,9% голосів.

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