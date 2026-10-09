В Мекленбурге-Передней Померании три партии движутся к созданию коалиции без "АдГ"

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Левая партия и "Зеленые" в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания намерены начать коалиционные переговоры после успешных предварительных консультаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Цель переговоров – создать коалицию, "основанную на надежности, стабильности и доверии". "Зеленые" должны официально принять решение о начале коалиционных переговоров в субботу на внеочередном малом съезде партии в Ростоке. Руководящие органы СДПГ и Левой партии соберутся в пятницу вечером.

В ходе предварительных консультаций партии уже согласовали ряд ключевых мер. В частности, они договорились сохранить бесплатное посещение детских садов, а также расширить возможности участия граждан в принятии решений. Кроме того, стороны согласились создать парламентскую следственную комиссию для расследования деятельности правоэкстремистских сетей.

После выборов прежние партнеры по коалиции – СДПГ и "Левые" – утратили собственное большинство в земельном парламенте, поэтому им нужны "Зеленые" в качестве третьего партнера.

Четвертой политической силой, прошедшей в парламент земли, стала ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Если коалицию удастся сформировать, она станет единственной оппозиционной партией в парламенте. СДПГ, Левая партия и "Зеленые" исключают любое сотрудничество с "АдГ".

На выборах в земельный парламент 20 сентября победила "АдГ", опередив СДПГ. Ультраправая партия набрала 38,2% голосов, тогда как социал-демократы во главе с премьер-министром земли Мануэлой Швезиг получили 35,5%.

Партия ХДС Фридриха Мерца впервые в своей истории не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9% голосов.

Подробнее в статье: Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.