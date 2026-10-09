Во Франции задержали почти 7 тысяч протестующих, большинство несовершеннолетние

Министерство юстиции Франции сообщило о почти 7 тысячах задержанных в ходе протестов старшеклассников с середины сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Более 6800 человек, 86% из которых – несовершеннолетние, были задержаны полицией с начала протестов старшеклассников в середине сентября. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции о насилии, связанном с протестами. Отчет был обнародован в пятницу.

Согласно отчету, 21 человек был заключен в тюрьму. На данный момент обвинения предъявлены 2376 лицам, 65% из которых предстали перед судьей.

Министерство также сообщило, что суды вынесли 21 решение о заключении под стражу на время досудебного расследования. Они касаются 15 взрослых и 6 несовершеннолетних.

Напомним, правительство Франции объявило о "чрезвычайном плане" по замещению отсутствующих учителей в школах, а также о выделении бюджетных средств на найм работников по контракту в ответ на масштабные протесты старшеклассников, охватившие страну.

7 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные учесть жалобы старшеклассников, озвученные во время масштабных протестов.

Согласно данным опроса, большинство французов одобряет протесты старшеклассников, однако в то же время выступает за их прекращение.