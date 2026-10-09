У Британії випустили під заставу двох латвійців, яких затримували за проникнення на авіабазу

Британська антитерористична поліція повідомила в п’ятницю, що двоє громадян Латвії, затриманих напередодні на території авіабази Королівських ВПС у східній Англії, яку використовують американські війська, були звільнені під заставу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція повідомила, що чоловіки віком 32 та 36 років були звільнені на суворих умовах, а розслідування триває.

Арешти відбулися через кілька тижнів після того, як підозра у змові, спрямованій проти іншої британської авіабази, що використовується американськими військовими – Ферфорд, – викликала занепокоєння щодо безпеки військових об’єктів по всій Великій Британії.

Поліція заявила, що наразі немає жодних підстав вважати, що інцидент на авіабазі RAF Моулсворт пов’язаний із ймовірною змовою проти авіабази RAF Ферфорд у західній Англії, яку американські військові використовують для проведення операцій проти Ірану.

"Одним із ключових напрямків розслідування, як і раніше, є з’ясування можливих мотивів, з яких ці чоловіки перебували в тому місці, зокрема й того, чи може це бути пов’язано з якоюсь злочинною діяльністю", – заявила командир Гелен Фланаган, керівниця лондонського підрозділу з боротьби з тероризмом, який веде розслідування.

У четвер стало відомо, що двох громадян Латвії затримали за підозрою у незаконному проникненні на базу Королівських ВПС у графстві Кембриджшир.

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) заявила, що співпрацює з британськими партнерами та надає їм необхідну підтримку у розслідуванні справи.