В Британии под залог освободили двух латвийцев, задержанных за проникновение на авиабазу

Британская антитеррористическая полиция сообщила в пятницу, что двое граждан Латвии, задержанных накануне на территории авиабазы Королевских ВВС в восточной Англии, которую используют американские войска, были освобождены под залог.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция сообщила, что мужчины в возрасте 32 и 36 лет были освобождены на строгих условиях, а расследование продолжается.

Аресты произошли через несколько недель после того, как подозрение в заговоре, направленном против другой британской авиабазы, используемой американскими военными – Ферфорд, – вызвало обеспокоенность по поводу безопасности военных объектов по всей Великобритании.

Полиция заявила, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что инцидент на авиабазе RAF Моулсворт связан с предполагаемым заговором против авиабазы RAF Ферфорд в западной Англии, которую американские военные используют для проведения операций против Ирана.

"Одним из ключевых направлений расследования, как и ранее, является выяснение возможных мотивов, по которым эти мужчины находились в том месте, в том числе и того, может ли это быть связано с какой-либо преступной деятельностью", – заявила командир Хелен Фланаган, руководитель лондонского подразделения по борьбе с терроризмом, ведущего расследование.

В четверг стало известно, что двух граждан Латвии задержали по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских ВВС в графстве Кембриджшир.

Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) заявила, что сотрудничает с британскими партнерами и оказывает им необходимую поддержку в расследовании дела.