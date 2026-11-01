Трамп розповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

Президент США Дональд Трамп прокоментував, чи запросить свого українського візаві Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Маямі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Офіційний акаунт Білого дому Rapid Response у Х, пише "Європейська правда".

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи запросить він Зеленського на саміт G20, адже США запросили російського очільника Кремля Владіміра Путіна.

Американський президент дав коротку відповідь.

"Я б запросив. Так, без проблем", – сказав він.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це принесе позитивні результати.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Писали, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

Сам Трамп заявляв, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.