Укр Рус Eng

Трамп розповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

Новини — Неділя, 1 листопада 2026, 08:12 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент США Дональд Трамп прокоментував, чи запросить свого українського візаві Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Маямі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Офіційний акаунт Білого дому Rapid Response у Х, пише "Європейська правда".

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи запросить він Зеленського на саміт G20, адже США запросили російського очільника Кремля Владіміра Путіна.

Американський президент дав коротку відповідь.

"Я б запросив. Так, без проблем", – сказав він.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це принесе позитивні результати. 

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Писали, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

Сам Трамп заявляв, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Зеленський G20 США
Реклама: