Трамп рассказал, пригласит ли он Зеленского на саммит "Группы двадцати"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, пригласит ли он своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в Майами.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает официальный аккаунт Белого дома Rapid Response в X, пишет "Европейская правда".

Во время общения с прессой у Трампа спросили, пригласит ли он Зеленского на саммит G20, ведь США пригласили российского лидера Владимира Путина.

Американский президент дал краткий ответ.

"Я бы пригласил. Да, без проблем", – сказал он.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пригласить Зеленского на саммит лидеров G20 в декабре, если это принесет положительные результаты.

Напомним, Соединенные Штаты пригласили главу России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны в рамках саммита G20 в Соединённых Штатах.

Сам Трамп заявлял, чтоне знает, согласится ли Путин на трёхстороннюю встречу с Зеленским в Майами.