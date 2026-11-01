В Португалии полиция разогнала лагерь протестующих

В столице Португалии Лиссабоне полиция разогнала палаточный городок на площади Россио, который разбили участники массовой акции протеста против законопроекта об аренде жилья.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Палаточный городок из более чем 50 палаток появился после субботнего марша по центру Лиссабона, в котором приняли участие тысячи людей.

Около 04:30 утра 1 ноября десятки полицейских, часть из которых была со служебными собаками, прибыли на площадь и приступили к демонтажу лагеря.

Перед этим начальник полиции Юри Родригес трижды предупредил протестующих о необходимости убрать палатки, пригрозив обвинениями в неповиновении тем, кто будет сопротивляться.

Аналогичный, но меньший по размеру палаточный лагерь полиция демонтировала также на площади Дом Жуан I в Порту.

Протестующие требуют, чтобы правительство отменило законопроект, который ускорил бы выселение и отменил ограничения на арендную плату по новым договорам аренды, прошедший первое чтение.

Это не первый случай силового разгона жилищных протестов в Португалии. В частности, неделей ранее португальская полиция разогнала лагерь в центре Лиссабона, устроенный в знак протеста против усугубления жилищного кризиса в стране.

Во вторник, 27 октября, тысячи людей собрались у здания парламента Португалии в Лиссабоне.