Поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя улучшения образования и снижения стоимости жизни.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Немецкие протесты, организованные кампанией "Gen Z regelt" ("Поколение Z берет власть в свои руки"), прошли в 34 городах, в частности в Берлине, Франкфурте и Мюнхене.

Группа заявляет, что выступает против обязательной военной службы и требует увеличения инвестиций в образование, поскольку многие молодые немцы сталкиваются с проблемой роста расходов.

По данным агентства, во Франкфурте, финансовом центре Германии, по меньшей мере два магазина были разграблены, когда протесты переросли в насилие; ещё несколько магазинов получили повреждения, а полиция пыталась взять ситуацию под контроль.

Фото: Reuters

"Насильственные беспорядки продолжаются. В центре города в нескольких магазинах разбиты витрины. В сторону служб экстренной помощи также бросают коктейли Молотова. Мы призываем всех прохожих избегать центра города или покинуть этот район", – сообщила франкфуртская полиция.

Пресс-секретарь движения "Gen Z regelt" Лина Фридрих во время демонстраций в Берлине заявила, что это движение "борется за мир и свободу, а не за войну и принуждение".

"Для нас самое важное – это более качественная поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и выступаем за более справедливое распределение бремени", – подчеркнула она.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Напомним, во Франции уже более месяца протестуют школьники и студенты против плохих условий обучения. К ним присоединились представители различных профессий и движение "желтых жилетов". Крупнейшие протесты произошли 17 октября, когда во многих городах Франции имели место грабежи, мародерство и насилие.

Также сообщалось, что в столице Португалии Лиссабоне полиция разогнала палаточный городок на площади Россио, который устроили участники массового протеста против законопроекта об аренде жилья.