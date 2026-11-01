Опитування: понад 60% фінів вважають, що ще не час відновлювати відносини з РФ

Нове опитування громадської думки у Фінляндії свідчить, що понад 60% вважають, що країна наразі не повинна починати нормалізацію відносин із Росією.

Про це йдеться в опитуванні від компанії Taloustutkimus на замовлення газети Ilta-Sanomat, передає "Європейська правда".

Дані свідчать, що двоє з трьох фінів – або 67% – вважають, що Фінляндія поки що не повинна починати нормалізацію відносин із Росією.

Ще 38% респондентів категорично не згодні з цим, а 29% – частково не згодні.

За даними опитування, 26% респондентів вважають, що нормалізацію відносин слід розпочати вже зараз.

Директор з досліджень Taloustutkimus Туомо Тур’я вважає цей результат однозначним. Водночас він був здивований тим, скільки фінів уже готові розпочати нормалізацію відносин.

Опитування було проведене 28–29 жовтня, у ньому взяли участь 1103 дорослих, які проживають на материковій частині Фінляндії.

Також писали, що більшість фінів схвалює телефонну розмову президента їхньої країни Александра Стубба з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляли, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Водночас Стьоре попросив у Financial Times виправити статтю про розмову. За його словами, Путін попросив викласти свою версію поточної ситуації й у цьому контексті проаналізував ситуацію з 2014 року і до сьогодні.