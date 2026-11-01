Опрос: более 60 % финнов считают, что пока не время восстанавливать отношения с РФ

Новый опрос общественного мнения в Финляндии показывает, что более 60 % респондентов считают, что страна пока не должна начинать нормализацию отношений с Россией.

Об этом говорится в опросе, проведенном компанией Taloustutkimus по заказу газеты Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Данные показывают, что двое из трёх финнов – или 67% – считают, что Финляндия пока не должна начинать нормализацию отношений с Россией.

Ещё 38% респондентов категорически не согласны с этим, а 29% – частично не согласны.

По данным опроса, 26% респондентов считают, что нормализацию отношений следует начать уже сейчас.

Директор по исследованиям Taloustutkimus Туомо Турья считает этот результат однозначным. В то же время он был удивлен тем, сколько финнов уже готовы начать нормализацию отношений.

Опрос был проведен 28–29 октября, в нем приняли участие 1103 взрослых, проживающих на материковой части Финляндии.

Также сообщалось, что большинство финнов одобряеттелефонный разговор президента их страны Александра Стубба с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщалось, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля создается ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.

В то же время Стере попросил Financial Times исправить статью о разговоре. По его словам, Путин попросил изложить свою версию текущей ситуации и в этом контексте проанализировал ситуацию с 2014 года по сегодняшний день.