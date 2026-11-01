У Франції розслідують замах на вбивство під час суботніх протестів

У Франції один із протестувальників кинув саморобний коктейль Молотова у правоохоронців – прокуратура розпочала розслідування замаху на вбивство.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

У суботу, 31 жовтня, під час масових протестів у Парижі один із жандармів отримав опіки другого ступеня, Було розпочате розслідування за фактом "замаху на вбивство осіб, наділених державною владою".

Саморобна бомба вибухнула біля ніг співробітника сил безпеки біля Порт-де-Шарентон у 12-му окрузі Парижа. Поранений був капітаном, який командував ескадроном. Поліцейський заявив, що готовий повернутися до роботи, попри поранення.

Увечері 31 жовтня міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав цей вчинок "спробою вбивства", засудивши "нечуване насильство" з боку "хуліганів".

"У кожному марші групи хуліганів і мародерів, підбурювані радикальними ультралівими рухами, нападали на сили безпеки", – заявив Лоран Нуньєс.

У суботу, 31 жовтня, у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулася третя хвиля масових протестів проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг.

Перед тим Лоран Нуньєс оголосив про розгортання 70 тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

Більше про протести у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції