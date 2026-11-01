Во Франции расследуют покушение на убийство, совершенное во время субботних протестов

Во Франции один из протестующих бросил самодельный коктейль Молотова в сотрудников правоохранительных органов – прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

В субботу, 31 октября, во время массовых протестов в Париже один из жандармов получил ожоги второй степени. Было начато расследование по факту "покушения на убийство лиц, наделенных государственной властью".

Самодельная бомба взорвалась у ног сотрудника сил безопасности возле Порт-де-Шарентон в 12-м округе Парижа. Раненым оказался капитан, командовавший эскадроном. Полицейский заявил, что готов вернуться к работе, несмотря на ранение.

Вечером 31 октября министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал этот поступок "покушением на убийство", осудив "беспрецедентное насилие" со стороны "хулиганов".

"В ходе каждого марша группы хулиганов и мародеров, подстрекаемые радикальными ультралевыми движениями, нападали на силы безопасности", – заявил Лоран Нуньес.

В субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других городах Франции прошла третья волна массовых протестов против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Ранее Лоран Нуньес объявил о развертывании 70 тысяч правоохранителей во время протестов в субботу, 31 октября.

Подробнее о протестах во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции