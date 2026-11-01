У Європарламенті просять збільшити фінансування країнам, що страждають від атак на Чорному морі

У суботу, 31 жовтня, депутати Європарламенту знову закликали до збільшення фінансування для Болгарії та інших країн, які постраждали від війни Росії проти України, попередивши, що вона дедалі більше загрожує безпеці та судноплавству в Чорному морі.

Про це повідомляє Rapporteur, пише "Європейська правда".

Виступаючи в болгарському портовому місті Варна, Яцек Протас, польський депутат Європарламенту від правоцентристської партії, зазначив, що дев’ять країн – від Болгарії до Фінляндії – можуть отримати на 10% більше фінансування в рамках бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Протас, який є доповідачем з питань звіту Європейського парламенту щодо створення фонду для східних прикордонних регіонів, зазначив, що додаткові кошти допоможуть країнам, які стикаються з тиском у сфері безпеки, зокрема на Чорному морі.

Депутат Європарламенту від Болгарії Андрей Новаков повідомив, що Болгарія прагне отримати 2 млрд євро на додаток до запланованих 22,3 млрд євро через зростання кількості ворожих атак на кораблі на Чорному морі.

Раніше Європейський парламент закликав до можливої військово-морської операції ЄС у Чорному морі та збільшення фінансування для Болгарії та Румунії, водночас критикуючи недостатню реакцію Софії на російську загрозу.

Нагадаємо, 28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

Згодом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер закликав оголосити всесвітнє морське перемир'я на тлі дедалі частіших атак на торгові судна, зокрема у Чорному морі. А у Хорватії домагаються оголошення частини Чорного моря зоною бойових дій.