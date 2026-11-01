В Европарламенте просят увеличить финансирование для стран, страдающих от атак в Чёрном море

В субботу, 31 октября, депутаты Европарламента вновь призвали к увеличению финансирования для Болгарии и других стран, пострадавших от войны России против Украины, предупредив, что она все больше угрожает безопасности и судоходству в Чёрном море.

Об этом сообщает Rapporteur, пишет "Европейская правда".

Выступая в болгарском портовом городе Варна, Яцек Протас, польский депутат Европарламента от правоцентристской партии, отметил, что девять стран – от Болгарии до Финляндии – могут получить на 10% больше финансирования в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Протас, являющийся докладчиком по вопросам отчета Европейского парламента о создании фонда для восточных приграничных регионов, отметил, что дополнительные средства помогут странам, сталкивающимся с давлением в сфере безопасности, в частности на Черном море.

Депутат Европарламента от Болгарии Андрей Новаков сообщил, что Болгария стремится получить 2 млрд евро в дополнение к запланированным 22,3 млрд евро из-за роста числа вражеских атак на корабли в Черном море.

Ранее Европейский парламент призвал к возможной военно-морской операции ЕС в Черном море и увеличению финансирования для Болгарии и Румынии, одновременно критикуя недостаточную реакцию Софии на российскую угрозу.

Напомним, 28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об очередном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.

Контейнеровоз под флагом Либерии был поражен примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых атак на торговые суда, в частности в Чёрном море. А в Хорватии добиваются объявления части Чёрного моря зоной боевых действий.