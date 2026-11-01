У Франції з понеділка учні відновлюють блокади шкіл

Голова студентського союзу заявив, що з понеділка, 2 листопада, по всій Франції знову почнуться блокади шкіл у зв'язку з протестами старшокласників.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на France24.

Голова французької студентської організації П’єр Сурза заявив, що кампанія блокад шкіл відновиться з понеділка, коли учні повернуться з двотижневих канікул, додавши, що пропозиції уряду є недостатніми.

"Найбільш масштабні акції відбудуться з вівторка, але ми знаємо, що деякі школи будуть заблоковані вже завтра. Ми підтримуємо всіх наших товаришів, які з завтрашнього дня блокуватимуть свої школи", – сказав Сурза.

Протестний рух у Франції проти стрімкого зростання цін виник на тлі багатотижневих демонстрацій учнів середніх шкіл, які виступають проти погіршення умов навчання.

Раніше уряд оголосив про низку заходів, спрямованих на задоволення вимог студентів-протестувальників, зокрема заміну платформи для вступу до університетів та надання кредитів на ремонт шкіл. Студенти та учні заявили, що ці пропозиції є недостатніми.

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулися масові протести проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції