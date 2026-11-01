Во Франции с понедельника учащиеся возобновляют блокировку школ

Председатель студенческого союза заявил, что с понедельника, 2 ноября, по всей Франции вновь начнутся блокады школ в связи с протестами старшеклассников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Председатель французской студенческой организации Пьер Сурза заявил, что кампания блокировок школ возобновится с понедельника, когда ученики вернутся с двухнедельных каникул, добавив, что предложения правительства являются недостаточными.

"Наиболее масштабные акции состоятся со вторника, но мы знаем, что некоторые школы будут заблокированы уже завтра. Мы поддерживаем всех наших товарищей, которые с завтрашнего дня будут блокировать свои школы", – сказал Сурза.

Протестное движение во Франции против стремительного роста цен возникло на фоне многонедельных демонстраций учащихся средних школ, выступающих против ухудшения условий обучения.

Ранее правительство объявило о ряде мер, направленных на удовлетворение требований протестующих студентов, в частности о замене платформы для поступления в университеты и предоставлении кредитов на ремонт школ. Студенты и учащиеся заявили, что эти предложения являются недостаточными.

Напомним, в субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других городах Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции