После критики в американском городе Атланта сняли огромный российский флаг, который вывесили на арке музея "Миллениум-Гейт" в память о покойном послу РФ Александре Дарчиеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Axios.

Эта заметная и неожиданная инсталляция вызвала на этой неделе бурную реакцию в социальных сетях и спровоцировала протесты со стороны небольшой группы жителей Атланты. В итоге флаг сняли в среду днем.

Музей "Миллениум-Гейт" в заявлении на своем сайте отметил, что вывешивание триколора было данью памяти Александру Дарчиеву, послу России в США.

Вывешивание флага организовал Родни Кук-младший, президент и основатель музея "Миллениум-Гейт" и председатель Комиссии по изобразительным искусствам, назначенец Дональда Трампа.

Российское посольство в Соединенных Штатах поблагодарило Кука за вывешивание флага, отметив, что председатель Комиссии по изобразительным искусствам и дипломат РФ неоднократно встречались.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник выразил протест. Он заявил, что чествование посла России в США является чрезвычайно болезненным событием для украинцев, в частности для членов украинской общины в Атланте.

"У многих из них есть родственники и друзья, которые живут под постоянной угрозой российских ракетных и дронных атак. Между тем российские дипломаты продолжают публично оправдывать захватническую войну своей страны против суверенного государства и ежедневный террор, который чинится над украинским народом. Это не абстрактный дипломатический вопрос. Это болезненная реальность для миллионов украинцев", – заявил украинский дипломат.

Около 14:30 в среду подрядчик снял флаг под аплодисменты прохожих. Перед этим на месте появились несколько возмущенных протестующих, некоторых попросили покинуть территорию.

67-летний Майкл Пфаб, протестующий, который размахивал украинским флагом перед снятием российского с арки, рассказал, что служил в Вооружённых силах США во времена администрации Картера, и заявил изданию, что эта инсталляция была "словно Россия приехала, чтобы установить флаг на наших берегах".

Axios напоминает, что в июне Родни Кук-младший возглавил первую за много лет американскую делегацию на экономическом саммите в Санкт-Петербурге.

В своём заявлении музей отметил, что его миссия включает "культурную дипломатию", добавив, что мир между народами "нужно поддерживать, особенно когда отношения между правительствами напряжённые". В текстовом сообщении Родни Кук-младший отметил, что снятие флага было запланировано.

Российский посол в США Александр Дарчиев неожиданно скончался 11 ноября в Москве в возрасте 66 лет.