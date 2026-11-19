65% поляков считают участие Польши в переговорах о прекращении российско-украинской войны положительной новостью.

Об этом свидетельствует опрос SW Research, проведенный по заказу Onet, сообщает "Европейская правда"

В ходе опроса полякам был задан вопрос: "Польша вошла в европейскую группу для переговоров о прекращении войны в Украине. Считаете ли вы это хорошей новостью?".

Большинство опрошенных – 65% – согласны с тем, что это положительная новость для Польши.

Противоположного мнения придерживаются лишь 8% респондентов. Еще 16% назвали эту новость нейтральной, а 11% не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Мужчины значительно чаще выражают удовлетворение участием Польши в переговорах по Украине: такой ответ дали 72% опрошенных мужчин. Среди женщин этот показатель составляет 58%.

Среди респондентов в возрасте 25–34 лет заметно меньше тех, кто считает участие Польши в переговорах правильным решением: лишь 56% опрошенных этой возрастной группы оценивают его положительно. Среди людей в возрасте 35–49 лет такого мнения придерживаются 61%, а среди респондентов старше 50 лет – 69%.

Как сообщалось, 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине лидеры согласовали формат европейской переговорной команды, в которую войдут представители стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что переговорщики с Россией должны требовать прекращения огня до начала обсуждения любых требований Кремля.