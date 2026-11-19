Министерство внутренних дел Литвы подготовило план укрепления границы с Калининградской областью России, в котором предусмотрено установление физических барьеров на отдельных участках и применение других мер по охране границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МВД Мартинас Кателинас, сообщает LRT.

План укрепления подготовила Государственная служба охраны границы (VSAT), а представил его министру временно исполняющий обязанности руководителя службы Донатас Шкарнулис. Однако, по словам Кателинаса, для реализации предусмотренных решений потребуется дополнительное финансирование.

"Эти решения подготовлены, для этого нужно немного дополнительного финансирования. Надеемся решить эти проблемы, ведь нам нужно укрепить не только нашу границу с Беларусью, но и с Калининградом", – сказал министр.

По его словам, для укрепления пограничной охраны у Калининградской области нельзя напрямую применять все решения, которые используются Литвой на границе с Беларусью. Это связано с различными природными условиями – граница с Россией пролегает через реку Неман, другие водоемы, а также участки Куршской косы и экономической зоны Балтийского моря.

Среди предложенных решений – установка физических барьеров, которые, по словам министра, целесообразны лишь на отдельных участках.

"Физический барьер состоит из так называемого сегментного забора, а затем в качестве дополнительного препятствия устанавливается колючая проволока. То есть, если устанавливается внутренний барьер, такой же, как и на границе с Беларусью, то такое же решение применялось бы и там, только на определенных участках это делать нецелесообразно. На определенных участках это необходимо", – пояснил Кателинас.

Командующий вооружёнными силами Раймундас Вайкшнорас ранее предлагал в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность установки физических барьеров на самых опасных участках границы с Калининградской областью РФ.

Как сообщалось, министр обороны Робертас Каунас в понедельник сообщил, что усиленная охрана границы у Калининградской области будет продлена до конца ноября.

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас ранее называл привлечение армии к охране границы превентивной мерой, учитывая открытую, неразведывательную информацию о том, что в России после выборов в Госдуму планируется мобилизация. С другой стороны, официальные лица подчеркивают, что уровень угрозы на границе не повысился.