В четверг несколько десятков человек заблокировали проезд в одном из районов немецкой столицы, протестуя против производства боеприпасов на заводе Rheinmetall.

Об этом сообщает t-online, передает "Европейская правда".

В четверг утром в берлинском районе Веддинг десятки людей приклеились к дорожному покрытию на нескольких перекрестках. Полиция находится на месте происшествия и разблокирует перекрестки.

По данным правоохранителей, в акции участвуют 47 человек на шести разных перекрестках. Некоторые из них приклеились к дорожному покрытию.

Вокруг Шерингштрассе наблюдаются ограничения движения. Полиция рекомендует объезжать этот участок.

Акция протеста направлена против производства боеприпасов на заводе оборонной компании Rheinmetall на улице Шерингштрассе. Акцию протеста проводит инициатива Peacefully Against Genocide. В посте организации в Instagram отмечается: "Никогда больше" – это ответственность, которую мы должны взять на себя. Поэтому мы снова и снова выходим на улицы – пока не будет закрыт последний завод по производству оружия".

В течение последних месяцев в протестах против планируемого производства боеприпасов участвовала также шведская климатическая активистка Грета Тунберг.

В прошлом месяце девять протестующих приклеились к дорожному покрытию возле завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall в Берлине.

Rheinmetall, крупнейший производитель оружия в Германии, начал производство на заводе в Веддинге в начале этого года. С тех пор завод неоднократно становился объектом протестов.

Сообщалось, что в апреле в Берлине состоялась акция протеста, участники которой приклеились к дорожному полотну перед заводом Rheinmetall.