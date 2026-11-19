В четверг Вильнюсский областной суд признал пограничника Каролиса Илгевичюса виновным в убийстве и злоупотреблении служебным положением за то, что он смертельно ранил подозреваемого в контрабанде сигарет, который не остановил свое транспортное средство во время полицейской погони.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Суд приговорил Илгевичюса к одному году ограничения свободы без усиленного надзора. Также ему было предписано устроиться на работу или зарегистрироваться в службе занятости и выплатить 1 000 евро в Фонд помощи жертвам преступлений.

Во время предварительного слушания Илгевичюс просил оправдать его, заявив, что открыл огонь, чтобы защитить жизнь и здоровье других людей и остановить лицо, совершавшее преступление.

Его адвокат Видас Вилкас утверждал, что закон "О государственной границе и её охране" противоречит конституции Литвы, и обратился в суд с просьбой передать дело в Конституционный суд. После отклонения этого ходатайства он потребовал прекращения судебного разбирательства.

Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов может применить огнестрельное оружие против водителя только в том случае, если жизнь самого сотрудника или другого лица находится в опасности, а не тогда, когда под угрозой находится их здоровье.

Прокурор Дариус Шнейдерис требовал назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы без усиленного надзора, а также возмещения имущественного ущерба и выплаты 2 500 евро в Фонд помощи жертвам преступлений.

Хотя Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет за убийство, прокурор утверждал, что лишение свободы не будет адекватным наказанием в данном деле.

Мужчина, в которого стреляли, идентифицированный как А. Алексюкас, ранее имел судимости за контрабанду, сопротивление правоохранителям, незаконное хранение акцизных товаров и другие правонарушения.

Напомним, в октябре в Литве взорвались два "контрабандных" воздушных шара после столкновения с линиями электропередачи.

Ранее аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за белорусских шаров с контрабандой.