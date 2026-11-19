Премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский отреагировали на встречу американского президента с правителем РФ, на которой Дональд Трамп назвал Владимира Путина "своим другом".

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Польши перед вылетом в Будапешт заявил, что теплый прием, оказанный американским президентом главе Кремля в Китае, "вызывает беспокойство".

"Трудно оценить, но их можно будет распознать по плодам; однако то, как он обнимается с Путиным и называет его другом, вызывает у нас определенное беспокойство", – отметил Сикорский.

"Возникает вопрос: с кем он дружит больше – с Путиным или с нашим президентом? И что он, возможно, сделает, если дело дойдет до крайности? Какого друга он выберет?", – добавил министр.

Глава польского правительства отреагировал на эту встречу кратким комментарием в сети X.

"Боже, храни нас от таких друзей", – написал Туск.

Как сообщалось, Трамп перед встречей с Путиным в китайском Шэньчжэне назвал его своим другом. После приветствия российского лидера Трамп заявил, что "с нетерпением" ожидает встречи.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский лидер и президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Китае в четверг обсуждали Украину.

В четверг председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.