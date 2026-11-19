В связи с планами Литвы отказаться от приема мигрантов в следующем году в рамках механизма солидарности ЕС финансовый взнос страны может составить до 3–4 млн евро.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, предварительные расчеты уже проведены, но пока их не обнародуют, поскольку Европейская комиссия еще не приняла окончательного решения относительно механизма солидарности.

"Я думаю, что эта установленная цифра не должна превышать 3–4 миллиона", – сказал министр.

В понедельник министр объявил, что Литва меняет свою позицию относительно участия в механизме солидарности ЕС и в следующем году намерена не принимать ни одного мигранта, отдав предпочтение финансовому взносу.

Механизм солидарности предусматривает, что государства-члены ЕС могут помочь странам, испытывающим миграционное давление, принимая мигрантов или выплачивая финансовые взносы.

В этом году правительство приняло решение принять 58 мигрантов с Кипра и выплатить взнос в размере 1,4 млн евро.

Решение о переселении мигрантов и мерах солидарности принимается правительством ежегодно.

Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют, что с 2021 года литовские пограничники предотвратили более 26 500 незаконных попыток пересечь границу с Беларусью. В частности, в октябре в литовском муниципалитете Друскининкай двое нелегальных мигрантов из Беларуси попытались проникнуть в Литву через водопропускную трубу ручья.