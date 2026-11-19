Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели в Берлине встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по вопросам национальной безопасности Гюнтером Зауттером.

Об этом в своем аккаунте в Х написал Джаред Кушнер, сообщает "Европейская правда",

Американские посланники проинформировали немецкую сторону о переговорах президента Дональда Трампа в Китае и "о последних усилиях по достижению справедливого, прочного и устойчивого мира в Украине".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Германией, Украиной и нашими европейскими партнерами, чтобы согласовать наши позиции и подготовиться к следующему раунду переговоров", – отметил Кушнер.

Он поблагодарил Мерца "за лидерство, конструктивное участие и тесное партнерство в нашей совместной работе над достижением общей цели – положить конец этой ужасной войне и построить безопасное и процветающее будущее для Украины и Европы".

Кушнер ранее заявлял, что подготовка к следующему раунду переговоров, гарантии безопасности для Украины и более широкая система обеспечения будущей стабильности в Европе станут главными темами встречи с "коалицией желающих" в четверг.

Президент Владимир Зеленский заявил 18 ноября, что спецпредставители американского президента Дональда Трампа в Берлине передадут Украине "необходимую" информацию о переговорах президента США, проходящих в Китае.

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

Ранее СМИ стало известно о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.