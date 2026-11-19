Президент Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

Об этом он сообщил в четверг, 19 ноября, во время общения с СМИ вместе с лидерами по итогам заседания "коалиции желающих", цитирует "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что по итогам заседания принято решение о том, что "европейцы будут участвовать в переговорах с россиянами".

"Это важно. Именно Украина наиболее активно продвигала этот подход, согласно которому Европа должна участвовать во всех переговорах. Сейчас этого достигнуто. Европу будут представлять пять стран, Европейский Союз и НАТО. И Америка полностью понимает, почему необходимо сильное и скоординированное участие Европы в переговорах", – подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, в этот день также состоится отдельная беседа с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером о том, когда и с какой повесткой дня состоится следующая встреча.

"И уже должна состояться четырехсторонняя встреча: Украина-Европа-Америка-Россия. Мы очень на это рассчитываем. Повестка дня встречи должна быть совместно нами всеми проработана и утверждена", – сказал он.

ОБНОВЛЕНО В 19:12. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что у Европы "сейчас есть воля вести настоящие переговоры с Россией о мире".

"Сейчас мы видим, что этот формат правильный, мы хотим сесть вместе за один стол – Соединённые Штаты, Украина, Россия, Европа. И мы хотим это сделать", – добавил он.

На прошлой неделе лидеры ЕС договорились, что на переговорах между Россией и Украиной континент будут представлять официальные лица из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также институты ЕС и НАТО. Стубб и другие лидеры встретятся во вторник в Берлине для дальнейших переговоров о том, каким должно быть содержание любой совместной европейской позиции.

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