Чорногорія закрила ще два переговорні розділи на шляху вступу до Європейського Союзу.

Про це написала на своєму акаунті в Х єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, інформує "Європейська правда".

Загалом Чорногорія закрила 25 із 33 переговорних розділів для вступу до ЄС.

"Чорногорії потрібно зберігати ту ж єдність, яка наблизила її так близько до фінішної прямої: посилювати впровадження реформ і подальше просувати добросусідські відносини. Її успіх надсилає потужне повідомлення всіх Західним Балканам, що надійне виконання реформ робить членство в ЄС досяжним", – написала Марта Кос.

Йдеться про закриття розділу 16 щодо оподаткування та розділу 22 щодо регіональної політики та координації структурних інструментів.

Раніше Марта Кос заявила, що вважає підписання угоди про вступ з Чорногорією до літа 2027 року реалістичним, і що Брюссель підтримує перспективу того, що країна стане 28-м членом ЄС у 2028 році.

Нагадаємо, за результатами оцінювання процесу розширення ЄС, можна умовно виділити три групи країн: чотири держави – Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія – демонструють значний прогрес і активно просуваються до членства.