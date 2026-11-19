Черногория закрыла ещё два переговорных раздела на пути вступления в Европейский Союз.

Об этом написала в своём аккаунте в Х еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает "Европейская правда".

Всего Черногория закрыла 25 из 33 переговорных разделов для вступления в ЕС.

"Черногории нужно сохранять то же единство, которое приблизило ее так близко к финишной прямой: усиливать внедрение реформ и далее развивать добрососедские отношения. Ее успех посылает мощный сигнал всем Западным Балканам о том, что надежное выполнение реформ делает членство в ЕС достижимым", – написала Марта Кос.

Речь идет о закрытии главы 16, касающейся налогообложения, и главы 22, касающейся региональной политики и координации структурных инструментов.

Ранее Марта Кос заявила, что считает подписание соглашения о вступлении с Черногорией до лета 2027 года реалистичным, и что Брюссель поддерживает перспективу того, что страна станет 28-м членом ЕС в 2028 году.

Напомним, по результатам оценки процесса расширения ЕС можно условно выделить три группы стран: четыре государства – Украина, Молдова, Черногория и Албания – демонстрируют значительный прогресс и активно продвигаются к членству.