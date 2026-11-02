В 2027 году Норвегия и Финляндия возглавят Таллиннский механизм с кибербезопасности Украины

Норвегия и Финляндия станут странами-лидерами Таллиннского механизма в первом полугодии 2027 года, чтобы обеспечить непрерывность и дальнейшее укрепление скоординированной гражданской киберподдержки Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте министерства иностранных дел Италии – страны, которая сейчас возглавляет Таллиннский механизм.

Следующие страны, которые возглавят платформу для поддержки Украины, были названы на заседании государств-участников в Риме.

Запущенный в 2023 году, Таллиннский механизм стал ведущей международной платформой для координации гражданской киберподдержки Украины, отмечают в итальянском МИД.

Он объединяет государства-участники, наблюдателей, доноров и технических экспертов с целью оказания своевременной помощи, отвечающей наиболее насущным потребностям Украины в сфере гражданской кибер– и цифровой устойчивости.

В 2026 году на финансирование конкретных проектов в рамках Таллиннского механизма были выделены дополнительные 32,4 млн евро.

В этом году Испания стала 15-м государством-членом, а Япония – новым наблюдателем.

Таллиннский механизм был запущен 20 декабря 2023 года Эстонией и ещё 9 государствами. В июле 2025 года к инициативе присоединилась Норвегия, ставшая 12-м участником.