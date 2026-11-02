Санду пояснила, чому підтримує об'єднання Молдови з Румунією

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що підтримала б рішення про приєднання її країни до Румунії з безпекових міркувань через російську загрозу.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю угорській газеті Válasz Online.

Президентка Молдови пояснила, що на референдумі про об’єднання з Румунією вона б підтримала цю ідею, оскільки прагне, щоб її країна була вільною.

"Я хочу, щоб моя країна була в безпеці, і я хочу, щоб моя країна була вільною. Уявіть, що Росія наближається до ваших кордонів – вам доведеться шукати рішення, навіть якщо вони здаватимуться вам дивними", – заявила Санду.

Вона визнала, що серед населення Молдови нема достатньої підтримки населення для об’єднання з сусідньою державою, тому уряд фокусується на питанні вступу країни до ЄС, яке підтримує більшість громадян.

На запитання про те, чи була б Молдова вільною у складі Румунії, Санду ухилилася від відповіді, зазначивши лише те, що Румунія є демократією.

"Що стосується суверенітету, то це окрема тема, але Румунія – це демократична країна порівняно з Росією, і громадяни Румунії є вільними, чого не можна сказати про Росію", – сказала президентка.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.