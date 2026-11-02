Санду объяснила, почему поддерживает объединение Молдовы с Румынией

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы решение о присоединении её страны к Румынии из соображений безопасности в связи с российской угрозой.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью венгерской газете Válasz Online.

Президент Молдовы пояснила, что на референдуме об объединении с Румынией она поддержала бы эту идею, поскольку стремится к тому, чтобы её страна была свободной.

"Я хочу, чтобы моя страна была в безопасности, и я хочу, чтобы моя страна была свободной. Представьте, что Россия приближается к вашим границам – вам придется искать решения, даже если они покажутся вам странными", – заявила Санду.

Она признала, что среди населения Молдовы нет достаточной поддержки идеи объединения с соседним государством, поэтому правительство сосредоточивается на вопросе вступления страны в ЕС, который поддерживает большинство граждан.

На вопрос о том, была бы Молдова свободной в составе Румынии, Санду уклонилась от ответа, отметив лишь, что Румыния – демократическая страна.

"Что касается суверенитета, то это отдельная тема, но Румыния – это демократическая страна по сравнению с Россией, и граждане Румынии свободны, чего нельзя сказать о России", – сказала президент.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.