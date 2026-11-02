У Франції блокади шкіл відновилися у меншому масштабі, ніж до канікул

У понеділок, 2 листопада, у Франції відновилися протести учнів середніх шкіл, хоча й у значно меншому масштабі ніж у минулі тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та Le Figaro.

Все ж, попри менший масштаб протестів, молодь намагалася заблокувати кілька середніх шкіл у Парижі, Марселі та Ренні. Загалом, як інформує Le Figaro, станом на ранок понеділка були заблоковані 41 школа, що становить менш як 1% усіх по Франції.

У тижні, що передували канікулам, були заблоковані сотні середніх шкіл із понад 3000, що є у Франції.

Нагадаємо, масові демонстрації учнів середніх шкіл у Франції, які виступають проти поганих умов навчання, розпочалися ще з вересня.

Минулого тижня уряд оголосив про низку заходів, спрямованих на задоволення вимог студентів-протестувальників, зокрема заміну платформи для вступу до університетів та надання кредитів на ремонт шкіл. Студенти та учні заявили, що ці пропозиції є недостатніми. І заявили про продовження блокування шкіл з 2 листопада, після двотижневих канікул.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції