Во Франции возобновились блокады школ в меньших масштабах, чем до каникул

В понедельник, 2 ноября, во Франции возобновились протесты учащихся средних школ, хотя и в значительно меньших масштабах, чем в предыдущие недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и Le Figaro.

Тем не менее, несмотря на меньший масштаб протестов, молодежь пыталась заблокировать несколько средних школ в Париже, Марселе и Ренне. В целом, как сообщает Le Figaro, по состоянию на утро понедельника были заблокированы 41 школа, что составляет менее 1% от общего числа школ по всей Франции.

За неделю, предшествовавшую каникулам, были заблокированы сотни средних школ из более чем 3 тысяч, имеющихся во Франции.

Напомним, массовые демонстрации учащихся средних школ во Франции, выступающих против плохих условий обучения, начались еще в сентябре.

На прошлой неделе правительство объявило о ряде мер, направленных на удовлетворение требований протестующих студентов, в частности о замене платформы для поступления в университеты и выделении кредитов на ремонт школ. Студенты и учащиеся заявили, что эти предложения являются недостаточными. И объявили о продолжении блокировки школ с 2 ноября, после двухнедельных каникул.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.