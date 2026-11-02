Румунія та Молдова здійснюватимуть спільні оборонні закупівлі в межах інструменту ЄС SAFE

Міністри оборони Румунії та Молдови у понеділок підписали угоду, згідно з якою обидві країни стануть партнерами у спільних закупівлях в рамках програми ЄС з надання позик на переозброєння SAFE.

Про це повідомив румунський прем’єр Лука Нікулеску у соцмережах, передає "Європейська правда".

2 листопада глави оборонних відомств Румунії та Молдови – Штефан-Раду Опря та Анатолій Носатий – підписали угоду з італійською компанією IDV Defence Vehicles про постачання військових вантажівок. В рамках спільної закупівлі з Румунією молдовська армія отримає 62 одиниці.

"Наша спільна мета – зміцнити та адаптувати наші оборонні можливості до сучасних вимог і викликів, інвестувати в нашу оборонну промисловість і таким чином сприяти зміцненню європейської промислової та технологічної бази через спільні проєкти та закупівлі", – наголосив очільник румунського уряду.

Рамкова угода, укладена у 2019 році між Міністерством оборони Румунії та компанією IDV Defence Vehicles SpA, передбачає придбання 2909 багатофункціональних колісних транспортних платформ (вантажівок IVECO), призначених для армії країни. Проєкт включено до інвестиційного плану румунської оборонної промисловості, який втілюється за допомогою інструменту ЄС з оборонних позик SAFE.

Раніше прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску заявляв, що його країна веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, що Молдова та Україна уклали 26 жовтня угоду про військово-технічне співробітництво. Документ допоможе країнам обмінюватися досвідом у цій сфері та використовувати технологічні рішення, розроблені й випробувані Україною для захисту повітряного простору.