Румыния и Молдова будут проводить совместные оборонные закупки в рамках инструмента ЕС SAFE

Министры обороны Румынии и Молдовы в понедельник подписали соглашение, по которому страны станут партнерами по совместным закупкам в рамках программы ЕС по предоставлению займов на перевооружение SAFE.

Об этом сообщил румынский премьер Лука Никулеску в соцсетях, передает "Европейская правда".

2 ноября главы оборонных ведомств Румынии и Молдовы – Штефан-Раду Опря и Анатолий Носатый – подписали соглашение с итальянской компанией IDV Defence Vehicles о поставке военных грузовиков. В рамках совместной закупки с Румынией армия Молдовы получит 62 единицы.

"Наша общая цель – укрепить и адаптировать наши оборонные возможности к современным требованиям и вызовам, инвестировать в нашу оборонную промышленность и таким образом способствовать укреплению европейской промышленной и технологической базы через совместные проекты и закупки", – подчеркнул глава румынского правительства.

Рамочное соглашение, заключённое в 2019 году между Министерством обороны Румынии и компанией IDV Defence Vehicles SpA, предусматривает приобретение 2909 многофункциональных колёсных транспортных платформ (грузовиков IVECO), предназначенных для армии страны. Проект включен в инвестиционный план румынской оборонной промышленности, который реализуется с помощью инструмента ЕС по оборонным займам SAFE.

Ранее премьер-министр Румынии Лука Никулеску заявлял, что его страна ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.

Напомним, что Молдова и Украина 26 октября заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ поможет странам обмениваться опытом в этой сфере и использовать технологические решения, разработанные и опробованные Украиной для защиты воздушного пространства.