Біля берегів Шотландії перехопили російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО

Королівський флот Великої Британії перехопив біля узбережжя Шотландії російське шпигунське судно, яке стежило за військовими навчаннями НАТО.

Про це пише The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Королівські ВМС Великої Британії повідомили в понеділок, 2 листопада, що їхні вертольоти Merlin відстежили розвідувальне судно класу "Вишня" "Виктор Леонов", яке курсувало поблизу Зовнішніх Гебридських островів з 29 вересня по 8 жовтня. Вертольоти були перекинуті зі своєї бази на Королівській військово-морській авіабазі Culdrose у Корнуолі до аеропорту "Глазго-Прествік".

"Ця операція продемонструвала нам самим та нашим супротивникам, що ми готові й здатні забезпечувати безпеку нашої батьківщини цілодобово. Вертолітні підрозділи Merlin готові відгукнутися на виклик у будь-який момент", – сказав командир бази Королівських військово-морських авіаційних сил на авіабазі Culdrose Джеймс Холл.

Судно стежило за військовими кораблями НАТО на навчанні Strike Warrior, у яких брали участь 2 тисячі військових із шести країн Альянсу.

Раніше цього року вертольоти Merlin оснастили найсучаснішими гідроакустичними буями в рамках модернізації вартістю 40 млн фунтів стерлінгів (майже 48 млн євро), спрямованої на краще відстеження підводних човнів РФ.

Як зазначає видання, протягом перших семи місяців цього року активність Росії в британських водах та навколо них зросла на 25%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Раніше Британія повідомляла, що стежить за шпигунським судном Росії біля берегів Шотландії, яке, ймовірно, збирає дані про підводну інфраструктуру.

Також в арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО викрили російські підводні човни, які проводили навчання з застосування секретної зброї, призначеної для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів.

А Німеччина спрямувала в Балтійське море розвідувальний корабель, оснащений найсучаснішою технікою радіоелектронної розвідки, через там присутність російських суден.