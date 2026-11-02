У берегов Шотландии перехватили российское судно, шпионившее за учениями НАТО

Королевский флот Великобритании перехватил у побережья Шотландии российское шпионское судно, которое следило за военными учениями НАТО.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Королевские ВМС Великобритании сообщили в понедельник, 2 ноября, что их вертолеты Merlin отследили разведывательное судно класса "Вишня" "Виктор Леонов", которое курсировало вблизи Внешних Гебридских островов с 29 сентября по 8 октября. Вертолеты были переброшены со своей базы на Королевской военно-морской авиабазе Culdrose в Корнуолле в аэропорт "Глазго-Прествик".

"Эта операция продемонстрировала нам самим и нашим противникам, что мы готовы и способны обеспечивать безопасность нашей родины круглосуточно. Вертолетные подразделения Merlin готовы откликнуться на вызов в любой момент", – сказал командир базы Королевских военно-морских авиационных сил на авиабазе Кулдроз Джеймс Холл.

Судно следило за военными кораблями НАТО на учениях Strike Warrior, в которых принимали участие 2 тысяч военнослужащих из шести стран Альянса.

Ранее в этом году вертолеты Merlin были оснащены самыми современными гидроакустическими буями в рамках модернизации стоимостью 40 млн фунтов стерлингов (почти 48 млн евро), направленной на более эффективное отслеживание подводных лодок РФ.

Как отмечает издание, в течение первых семи месяцев этого года активность России в британских водах и вокруг них выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее Великобритания сообщала, что следит за шпионским судном России у берегов Шотландии, которое, вероятно, собирает данные о подводной инфраструктуре.

Также в арктических водах вблизи архипелага Шпицберген союзники по НАТО выявили российские подводные лодки, которые проводили учения по применению секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей.

А Германия направила в Балтийское море разведывательный корабль, оснащенный новейшей техникой радиоэлектронной разведки, в связи с присутствием там российских судов.