Трамп про можливу поразку республіканців на виборах: нашій країні буде кінець

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада Сполученим Штатам настане "кінець".

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Pod Force One, передає "Європейська правда".

Трамп назвав своїх опонентів "божевільними", попереджаючи громадян про наслідки перемоги демократів.

"Якщо ми втратимо Палату представників, Сенат і президентство, нашій країні кінець, бо це божевільні…Ви маєте справу з тими афганцями, яких Джо Байден впустив – 200 тисяч після його провального виведення військ. Багато з них, багато тисяч з них наступного року отримають громадянство замість своїх "зелених карт", – стверджував президент США.

В інтерв’ю Трамп поскаржився, що чинний президент завжди зазнає поразки своєї партії на проміжних виборах до Конгресу – незалежно від того, "хороший він чи поганий".

"Отже, президенти, коли ти президент – республіканець чи демократ, хороший чи поганий, – вони не показують хороших результатів на проміжних виборах. Не знаю, чому. Це не має сенсу. Ніколи не мало сенсу. Тож подивимося, як у нас вийде", – заявив глава Білого дому.

Він додав, що ніколи не готувався до проміжних виборів так, як цього разу, адже вважає цьогорічні вибори надзвичайно важливими.

Перед цим Трамп заявив, що, можливо, йому доведеться стати "містером Вето", якщо демократи здобудуть більшість на проміжних виборах у вівторок, 3 листопада. Ці слова стали рідкісним визнанням з боку Трампа того, що його партія може програти проміжні вибори.

Раніше повідомляли, що європейські країни-члени НАТО готуються до того, що потенційна поразка республіканців на проміжних виборів до Конгресу США може спонукати американського президента Дональда Трампа різко посилити свої нападки на Альянс.

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