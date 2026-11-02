Трамп о возможном поражении республиканцев на выборах: нашей стране придет конец

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября Соединенным Штатам наступит "конец".

Об этом он сказал в интервью программе Pod Force One, передает "Европейская правда".

Трамп назвал своих оппонентов "сумасшедшими", предупреждая граждан о последствиях победы демократов.

"Если мы потеряем Палату представителей, Сенат и президентство, нашей стране конец, потому что это сумасшедшие… Вы имеете дело с теми афганцами, которых Джо Байден впустил – 200 000 после его провального вывода войск. Многие из них, многие тысячи из них в следующем году получат гражданство вместо своих "зеленых карт", – утверждал президент США.

В интервью Трамп пожаловался, что действующий президент всегда терпит поражение своей партии на промежуточных выборах в Конгресс – независимо от того, "хорош он или плох".

"Итак, президенты, когда ты президент – республиканец или демократ, хороший или плохой, – они не показывают хороших результатов на промежуточных выборах. Не знаю, почему. Это не имеет смысла. Никогда не имело смысла. Так что посмотрим, как у нас получится", – заявил глава Белого дома.

Он добавил, что никогда не готовился к промежуточным выборам так, как в этот раз, ведь считает выборы этого года чрезвычайно важными.

Ранее Трамп заявил, что, возможно, ему придется стать "мистером Вето", если демократы получат большинство на промежуточных выборах во вторник, 3 ноября. Эти слова стали редким признанием со стороны Трампа того, что его партия может проиграть промежуточные выборы.

Ранее сообщалось, что европейские страны-члены НАТО готовятся к тому, что потенциальное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США может побудить американского президента Дональда Трампа резко усилить свои нападки на Альянс.

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