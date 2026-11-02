Трамп заявив про готовність захистити Маска від можливих розслідувань демократів

Американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, 2 листопада, що вживе заходів для захисту мільярдера Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування щодо генерального директора SpaceX і Tesla після проміжних виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю для подкасту Pod Force One, передає "Європейська правда".

Під час інтерв’ю у Трампа запитали про чутки щодо розслідування щодо Маска або конфіскації його активів.

"Це лише розмови. Але якщо це справді розмови, нам доведеться їх захищати", – сказав він.

Після цього у Трампа запитали, як він може це зробити, а зокрема: чи міг би він заздалегідь помилувати своїх співробітників.

"Якби виникла така потреба, то так, звісно", – додав американський президент.

Трамп заявив, що у разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада Сполученим Штатам настане "кінець".

Перед цим Трамп заявив, що, можливо, йому доведеться стати "містером Вето", якщо демократи здобудуть більшість на проміжних виборах у вівторок, 3 листопада. Ці слова стали рідкісним визнанням з боку Трампа того, що його партія може програти проміжні вибори.

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